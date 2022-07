Der neugewählte Landrat kündigte Regionalkonferenzen in den ehemaligen Kreisen Freiberg, Döbeln und Mittweida an. Kommunen und Bürger sollten mit am Tisch sitzen. Er wolle mit ihnen darüber reden, was in der Region gerade das Wichtigste sei und was als Erstes getan werden müsse. Zudem will Neubauer mit dem Kreistag "wandern" – die Sitzungen also an unterschiedlichen Orten durchführen. Das sei ein Angebot an die Menschen, dass man in ihre Nähe komme.