Die TU Bergakademie Freiberg will noch enger mit internationalen Universitäten zusammenarbeiten. So sei ein Ausbau der Kooperation mit Bulgarien geplant, teilte die Universität mit. Ausgebaut werden soll demnach die Zusammenarbeit mit der Universität für Bergbau und Geologie sowie mit der Technischen Universität in Sofia. Künftige Themenfelder könnten Maschinenbau sowie Bergbau und Geotechnik sein.



Wie die sächsische Bergakademie weiter informierte, gab es bisher zwischen Freiberg und Sofia bereits intensive Kontakte, die von Studenten- und Wissenschaftleraustausch bis zu gemeinsamer Forschung reichen.