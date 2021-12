Ein Interview des Baubürgermeisters der Stadt Freiberg, Holger Reuter (CDU), mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) hat Kritik, parteiübergreifendes Kopfschütteln und Rücktrittsforderungen provoziert. Der Lokalpolitiker und Vorsitzende der Freiberger CDU nannte die Corona-Maßnahmen "Kesseltreiben gegen Ungeimpfte". Das werde seiner Meinung nach "in einer Art und Weise" vorgenommen, "dass die Ungeimpften sich fühlen wie die Armenier damals in der Türkei, wo dann zum Teil eine Ausrottung stattfand".

Auf Nachfrage der Reporterin, ob Reuter einen Genozid wie in Armenien mit den Corona-Schutzmaßnahmen vergleiche, schreibt die FAS: "Reuter macht eine abwehrende Bewegung: Vergleichen würde er das nicht. (...) man könne 'sich ja vorstellen, wie sich Menschen fühlen, die von der Politik in die Enge getrieben werden'". Und: "Nicht die Ungeimpften seien schuld an der Lage in den Krankenhäusern, sondern die Geimpften mit ihrer Nachlässigkeit."