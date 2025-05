Krüger distanzierte sich von dem Foto und erklärte im Gespräch mit MDR SACHSEN, vermutlich habe sich die Person einfach dazugestellt. "Und von der Seite sieht man an der Stelle dann natürlich nicht mehr, was dort war." Das entschuldige es natürlich nicht. "In dem Moment war es ein Foto mit einer Person, die ich nicht kannte. Jetzt kenne ich sie", so Krüger. Er distanziere sich ganz klar und ausdrücklich von jedweden politischen Äußerungen dieser Person. "Mit ihr habe ich politisch nichts gemein."

Bildrechte: Detlef Müller