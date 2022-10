Was ist denn das? Diese Frage stellen sich Passanten in der Freiberger Innenstadt an diesem Freitagvormittag immer wieder. Ähnlich einem ferngesteuerten Mini-Auto für Kinder rollt ein orangefarbenes Gefährt durch die Gegend. Darauf befinden sich Antennen, jede Menge Kabel und ein Laptop. Was zunächst nach Freizeitspaß aussieht, ist in Wirklichkeit ein Forschungsprojekt der TU Freiberg. Darin geht es um Lieferroboter. Diese sollen in Zukunft beispielsweise Einkäufe nach Hause bringen. Bis es soweit ist, ist jedoch noch jede Menge Arbeit notwendig.