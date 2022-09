In Freiberg entsteht ein neues Wohnquartier. Im Stadtviertel Friedeburg will die Wohnungsgenossenschaft Freiberg ein seit Jahrzehnten brachliegendes Gelände bebauen. Auf dem ein Hektar großen Areal sollen fünf Häuser mit 67 Wohnungen zu bezahlbaren Mieten entstehen. Die Wohnanlage "Freiberger Garten" soll in ein parkähnliches Umfeld mit Orangerie, Spiel- und Begegnungsplätzen, Bewegungspfaden und Hochbeeten eingebettet werden.