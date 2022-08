Dirk Neubauer (parteilos) hat am Dienstag seinen ersten Arbeitstag im Landratsamt Mittelsachsen als neuer Landrat angetreten. Bislang war er Bürgermeister in Augustusburg. "Wir werden in Angriff nehmen, die Bürgeransprechstelle zu schaffen", sagt Neubauer über seine anstehenden Aufgaben. Außerdem solle die Bürgersprechstunde eine Tagesordnung bekommen, bei der die Räte sich im Vorfeld auf die Bürgeranfragen vorbereiten können. "Wir haben auch aktuelle, brennende Themen", so Neubauer. "Wie den Haushalt. Da haben wir momentan ein sehr, sehr großes Defizit."