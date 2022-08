Der bisherige Landrat von Mittelsachsen, Matthias Damm (CDU), hat am Freitag die Amtsgeschäfte symbolisch an seinen Nachfolger Dirk Neubauer (parteilos) übergeben. Damm sprach von bewegenden sieben Jahren, die hinter ihm liegen. Nun freue er sich auf die gemeinsame Zeit mit seiner Familie. "Meinem Nachfolger wünsche ich ein gutes Händchen, gute Entscheidungen und eine gute Mannschaft", sagte Damm. "Man kann es nämlich nur gemeinsam schaffen, weil so viele Faktoren eine Rolle spielen, dass das einer alleine gar nicht kann."