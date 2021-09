Metall-Recycling Freiberger Forscher bekommen Metallurgie-Technikum

In Freiberg hat am Donnerstag ein neues Kapitel der Rohstoff-Forschung begonnen. Das Helmholtz-Institut für Ressourcentechnologie hat ein Metallurgie-Technikum bekommen. In dem Neubau soll in den Bereichen Ressourcen- und Energieeffizienz von wertvollen Metallen geforscht werden.