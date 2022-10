Die Stadt Freiberg richtet einen "Nothilfe-Fonds-Energie" für ihre Bürgerinnen und Bürger ein. Das hat der Freiberger Stadtrat am Donnerstag mit klarer Mehrheit beschlossen. Mit einer Summe von einer Million Euro aus der Liquiditätsreserve will die Stadt den Einwohnern helfen, die durch die Energiekrise in finanzielle Notlage geraten sind und keinen Anspruch auf staatliche Hilfe haben. Für die Vergabe der Geldleistungen soll ein Beirat berufen werden.

Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger will mit einem eigens berufenen Beirat über die Vergabe der Mittel entscheiden. Bildrechte: imago/Uwe Meinhold