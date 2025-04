Nach zehn Jahren als Oberbürgermeister und insgesamt 16 Jahren in der Stadtverwaltung Freiberg gibt Sven Krüger (parteilos) am Montag seine Amtskette ab. "Es ist schwer in Worte zu fassen", sagt Krüger am Morgen bei MDR SACHSEN, wenige Stunden vor seinem Abschied. Derzeit würden sich Wehmut und Dankbarkeit abwechseln. "Natürlich freue ich mich auf das, was kommt. Aber es ist auch Wehmut da über diese besondere Zeit."