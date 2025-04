In Freiberg startet im kommenden Schuljahr ein Pilotprojekt des Kultusministeriums. Dabei können interessierte Absolventen der Oberschule und junge Berufstätige am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) für Technik und Wirtschaft "Julius Weisbach" eine fachgebundene Hochschulreife zum Einstieg in MINT-Bachelorstudiengänge erwerben, wie das Ministerium mitteilte.

Damit soll vor allem der Zugang zu Lehrerberufen an Oberschulen in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik beschleunigt werden. Der klassische Weg über das Gymnasium werde so hinfällig, hieß es. So soll auch dem Lehrermangel in diesen Fächern entgegen gewirkt werden. Laut Ministerium beträgt die Zeitersparnis im Vergleich mit der herkömmlichen Lehrerausbildung laut Ministerium bis zu zweieinhalb Jahre.