Während sie eine Versammlung in Freiberg absichern, werden die Polizeimeister Christopher Kunstmann und Lucien Leutert zu einem Notfall gerufen.

Ein kleines Mädchen kämpft nach einem Fieberkrampf um sein Leben und wird von Leutert reanimiert, bis die Sanitäter eintreffen.

Für die Polizisten ist es ein emotionaler Einsatz, dessen Bilder ihnen noch lange im Kopf bleiben.

Es ist Montagabend kurz nach 19 Uhr in Freiberg. Die sächsische Bereitschaftspolizei sichert eine Versammlung in der Innenstadt ab. Mit dabei sind die Polizeimeister Lucien Leutert und Christopher Kunstmann. Sie stehen am Schwedendenkmal und beobachten die Auflösung der Versammlung, als eine Frau aufgeregt mit dem Fahrrad auf sie zukommt. Sie habe Hilferufe aus einer nahegelegenen Wohnung gehört.

Die beiden folgen mit weiteren Polizisten der Frau zu der Wohnung. "Wir haben uns kurz abgesprochen, was uns erwarten könnte", erzählt Leutert. "'Hilferufe' ist sehr abstrakt und darin kann viel verpackt sein." An der Haustür treffen die Polizisten auf einen Mann, der von einer medizinischen Notsituation um seine knapp zwei Jahre alte Tochter berichtet. Gemeinsam mit ihm und seinem Sohn erreichen sie die Wohnung. "Es war sehr heiß und wir sind in kompletter Montur ins Dachgeschoss gelaufen", erinnert sich Leutert.

Polizeimeister Christopher Kunstmann (27 Jahre) dachte im ersten Moment, dass sie bereits zu spät gekommen wären, um das Mädchen zu retten. Bildrechte: MDR/Anett Linke

"Wir wussten nicht, was uns erwartet"

"Der Vater hatte die Mutter am Telefon und man hat nur Schreie gehört", erzählt Kunstmann. "Der erste Eindruck war sehr emotional." Er wählt bereits auf der Treppe den Notruf, um den Notfall zu melden. Der Vater öffnet die Wohnungstür. "Der Kollege hat sich dann darum gekümmert, dass der Sohn nicht mit in die Wohnung kommt", so Kunstmann. "Wir wussten nicht, was uns erwartet, was er da vielleicht sehen könnte."

Im ersten Moment sah es für mich so aus, als wären wir zu spät. Christopher Kunstmann Polizeimeister bei der Sächsischen Bereitschaftspolizei

In der Küche finden die Polizisten die Mutter mit dem Kind auf dem Arm. "Im ersten Moment sah es für mich so aus, als wären wir zu spät", erzählt Kunstmann weiter. Es steht augenscheinlich nicht gut um die Kleine. Die Atmung ist sehr schwach, der Puls kaum tastbar. Leutert übernimmt direkt die Erste-Hilfe-Maßnahmen, während Kunstmann den Kontakt zur Rettungsleitstelle hält. "Wir haben uns verständigt, wie wir am besten das Kind versorgen", sagt er. "Für uns war es in der Art das allererste Mal."

Christopher Kunstmann (links) und Lucien Leutert sind erleichtert, dass es dem Mädchen wieder gut geht. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Herzdruckmassage bis zum Eintreffen der Sanitäter

Zwei Kollegen kümmern sich in der Zwischenzeit um die in Tränen aufgelösten Geschwister, die sich in der Wohnung befinden. Leutert fragt die Mutter, ob er das Mädchen auf den Küchentisch legen darf, um ihr zu helfen. "Es war ein Moment, wo man denkt: 'Jetzt muss ich funktionieren.'", sagt er. Trotz Sanitätsausbildung habe er als Polizist nicht einschätzen können, was dem Mädchen fehlt. "Man muss sich in diesem Moment von der emotionalen Schiene abwenden und in den sogenannten Funktionsmodus übergehen." Er habe neben seiner Ausbildung auf seine Erfahrung als großer Bruder von fünf Geschwistern zurückgreifen können, bei denen es auch den einen oder anderen Vorfall gegeben habe.

Gezögert hat keiner der Polizisten. "Man hat einfach funktioniert", sagt Kunstmann. "Wir haben nicht viel drüber nachgedacht, es musste einfach klappen." Ohne Unterlass kümmert sich Leutert um das Mädchen und kann mittels Herzdruckmassage die Atmung aufrechterhalten, bis die Rettungssanitäter eintreffen. "Es war ein ziemliches Auf und Ab mit dem Gesundheitszustand der Kleinen", so Kunstmann.

Gegen 19:45 Uhr trifft schließlich ein Notarzt zur Unterstützung der Rettungskräfte mit einem Rettungshubschrauber ein. Nach der medizinischen Erstversorgung wird das Mädchen schließlich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am nächsten Tag erhalten die Polizisten einen Anruf vom Revier Freiberg, dass es dem Mädchen gut geht. "Das war eine große Erleichterung", so Leutert.

Polizeimeister Lucien Leutert (28 Jahre) hat das kleine Mädchen mittels Herzdruckmassage am Leben erhalten, bis die Notfallsanitäter eintrafen. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Bilder, die im Kopf bleiben

Ohne die Frau, die sich an die Polizisten gewandt hat, wäre das Ganze vielleicht anders ausgegangen. "Hätte es sie nicht gegeben oder hätte sie es anders eingeschätzt, hätten wir das vielleicht aufgrund der Entfernung gar nicht mitbekommen", sagt Kunstmann. "Und das waren so wertvolle Sekunden." Nach zwei Tagen kann das Mädchen wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Ein Fieberkrampf war die Ursache für die lebensgefährliche Situation.

Die Bilder werden die beiden Polizisten weiter begleiten. "Allein die Bilder, wo der Kleinen die Sauerstoffmaske aufgesetzt wurde oder der Notarzt sie in einer Decke eingewickelt die Treppe runtergetragen hat", sagt Leutert. "Das bleibt im Kopf." Er könne sehr gut damit umgehen. Vor allem, weil es dem Mädchen wieder gut gehe. Ähnlich geht es auch Kunstmann. Das Bild, wie die Kleine bei der Mutter auf dem Arm hängt und man nicht weiß, ob man zu spät ist, habe sich eingebrannt.

Ende gut, alles gut

Zwei Wochen später sind die Polizisten wieder in Freiberg im Einsatz. "Uns kam die Mutter mit Kinderwagen entgegen und die Kleine saß drin", erzählt Kunstmann. "Da hat man erst realisiert, was man da geleistet hat." Auch für Leutert war das Wiedersehen sehr emotional. "Es war befreiend zu sehen, dass es der Kleinen gut geht", sagt er. "Sie hat sich im Kinderwagen bewegt und gelächelt."