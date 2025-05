Der Prozess um den Tod einer Fußgängerin in Freiberg geht in die nächste Runde und wird nun am Landgericht Chemnitz verhandelt. Bei dem Prozess geht es um einen tödlichen Unfall Anfang 2023 in Freiberg. Die Verteidigung der verurteilten Autofahrerin war gegen das Urteil des Amtsgerichtes Freiberg in Berufung gegangen.