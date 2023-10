Die Initiative "Demokratiebündnis Halsbrücke" stellt sich gegen der Verkauf des Kanzleilehnguts in Halsbrücke an den selbsternannten "König von Deutschland", Peter Fitzek. Mit einem offenen Brief sammelt das Bündnis im Internet Unterschriften gegen den Verkauf an die Reichsbürgerbewegung. Diese plant in Halsbrücke ein Selbstversorgerdorf, ein sogenanntes Autarkie-Projekt.