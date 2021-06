Der Verein Romanusbad Siebenlehn hat beim diesjährigen Wettbewerb Startsocial den Sonderpreis von Bundeskanzlerin Angela Merkel gewonnen. Wie die Organisatoren des Wettbewerbs am Donnerstag mitteilten, betreibt der Verein rein ehrenamtlich ein Freibad in der strukturschwachen ländlichen Gemeinde. Vor 20 Jahren habe dem Bad die Schließung gedroht. Mit einem auf Jugendarbeit und Bürgerbeteiligung basierenden Konzept und äußerst geringem Zuschussbedarf habe das Bad für die Bürger und die Schwimmausbildung durch ehrenamtliches Engagement erhalten werden können, hieß es. Der Preis werde am Abend in einer virtuellen Veranstaltung übergeben.