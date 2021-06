Die Stadt Freiberg beteiligt sich mit einer Vielzahl an Veranstaltungen unter dem Motto "Schalom" am bundesweiten Themenjahr "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". In den kommenden Monaten wird es Konzerte, Diskussionsabende, Freiluftkino und Vorträge geben. Insgesamt acht Institutionen machen mit, darunter das Mittelsächsische Theater, die TU Bergakademie und das Kinopolis. Zu den Höhepunkten zählen eine musikalische Lesung mit André Herzberg und ein Konzert mit jüdischer Chormusik.