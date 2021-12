Die Pandemie sei dafür nicht entscheidend gewesen, so Wirth. "Das wäre auch passiert, wenn es dieses Verkaufsverbot nicht gegeben hätte. Man wollte sich einfach von dem Standort trennen und nur die zwei Standorte in den alten Bundesländern weiter betreiben", ist er sich sicher.

Dass Weco durch die Pandemie Verluste einfährt, will Wirth nicht bestreiten. Das Unternehmen mache 95 Prozent seines Umsatzes in den drei Tagen vor Silvester. Dennoch sieht er in der Schließung eher eine Umstrukturierungsmaßnahme. Denn in Freiberg stelle man den Großteil der Feuerwerkskörper her. Wirth glaubt, dass aber in Zukunft mehr auf den Vertrieb von ausländischer Ware, zum Beispiel aus China gesetzt werden soll. Das sei preiswerter, als hier zu produzieren.