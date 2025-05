Am Donnerstagabend ist es in Freiberg zu einem flächendeckenden Stromausfall gekommen. Das haben die Stadtwerke Freiberg AG auf ihrer Seite im Sozialen Netzwerk Facebook bestätigt. Demnach waren kurz vor 21 Uhr fast alle Bereiche wieder am Netz. Das Johannisbad habe deswegen früher schließen. Aktuell seien wenige Teile der Altstadt noch ohne Strom. Dort soll rasch die Versorgung wiederhergestellt werden. Die Ursache für den Ausfall sei derzeit noch nicht ermittelt worden, hieß es weiter.