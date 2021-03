Auf der A4 bei Berbersdorf ist in der Nacht zum Dienstag ein Lkw-Fahrer tödlich verletzt worden. Der 40-Jährige war in Richtung Dresden unterwegs. Durch eine Reifenpanne musste er auf dem Standstreifen halten. Ein weiterer Laster tuschierte aus unbekannter Ursache den haltenden Laster. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN: "Der 40-jährige Fahrer des Pannenfahrzeugs hielt sich außerhalb auf und wurde vom nachfolgenden Lastwagen erfasst." Dabei sei er so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb.