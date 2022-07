Zwei Frauen sollen durch einen Mann in Geringswalde in Mittelsachsen schwer verletzt worden sein. Wie die Polizeidirektion Chemnitz informiert , soll ein 45-Jähriger nach einem Streit auf seine 29-jährige Ehefrau und danach seine 31-jährige Schwägerin eingestochen haben. Schwer verletzt gelang den beiden Frauen per Pkw die Flucht.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in einer Wohnung in der Leipziger Straße in Geringswalde in Mittelsachsen. Als ein 45-Jähriger auf seine Ehefrau eingestochen hatte, wollte ihre Schwester ihr zur Hilfe kommen. Daraufhin ging der Mann auch auf sie mit dem Messer los.