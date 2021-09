Eine Jugendliche ist in Freiberg überfallen worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich ihr am Montagnachmittag ein 43-Jahre alter Mann in den Weg gestellt, sie anschließend zu Boden geworfen und teilweise entkleidet. Zwei Passanten seien dem Mädchen zu Hilfe gekommen. Es sei bei dem Übergriff leicht verletzt worden, musste den Angaben zufolge aber nicht medizinisch behandelt werden.