Fahrerflucht Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unfall nahe Freiberg

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Montagmorgen nahe Freiberg sucht die Polizei nach einem Autofahrer. Die unbekannte Person soll Fahrerflucht begangen haben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Wagen auf der Straße von Freiberg nach Großschirma eine Fußgängerin an. Dadurch sei die 42 Jahre alte Frau nach rechts gegen einen Baum geschleudert worden. Sie erlitt schwere Verletzungen, an denen sie im Krankenhaus verstarb. Der Autofahrer sei nach dem Unfall einfach weitergefahren.