Nach dem tödlichen Verkehrsunfall nahe Freiberg ist das mutmaßliche Unfallfahrzeug ermittelt worden. Laut Polizei hatten sich mehrere Zeugen gemeldet. Das Auto konnte in Freiberg für weitere Untersuchungen sichergestellt werden. Der Wagen gehört einer Frau. Ob sie zum Unfallzeitpunkt auch am Steuer saß oder eine andere Person das Auto fuhr, ist noch unklar.

Am Montagmorgen fuhr der Wagen laut Polizei auf der Straße von Freiberg nach Großschirma eine Fußgängerin an. Dadurch sei die 42 Jahre alte Frau gegen einen Baum geschleudert worden. Sie erlitt schwere Verletzungen, an denen sie im Krankenhaus verstarb. Der Autofahrer sei nach dem Unfall einfach weitergefahren.