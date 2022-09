Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 173 zwischen Memmendorf und Oberschöna sind in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war ein Auto aus Richtung Oederan in Richtung Freiberg mit hoher Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen. Nachdem das Fahrzeug gegen zwei Bäume gekracht war, kam es an einem Holzstapel zum Stehen.