Auf dem Weg zu einem Termin Richtung Marienberg fahre ich durch Großhartmannsdorf hinter Freiberg. Mit einem Auge lese ich auf einem Schild "Wellness-See". Ein See? Wie großartig bei dieser Hitze. Warum habe ich keine Badesachen eingepackt? Auf dem Rückweg nachmittags will ich den See wenigstens mal ansehen und biege im Dorf nach links von der B101 (der Silberstraße) auf einen Parkplatz ab. Dort stehen nur zwei weitere Autos. Von Wasser oder Wellness sehe ich nichts. Ich laufe auf eine meterhohe grasgrüne Wand zu. Vor einer Betontreppe stehen Informationstafeln. Aber auch darauf ist nichts von einem Wellness-See zu lesen. Ich muss wohl ein Werbeschild falsch verstanden haben.

Derart historisch gebrieft, steige ich auf einer Treppe den zehn Meter hohen Damm hinauf. Dahinter taucht glatt und leuchtend blau der Teich auf, eingefasst in ein Mauerbett mit abgerundeten Ecken. Wolken spiegeln sich auf der Oberfläche. Von weitem sehe ich zwei Jugendliche im Wasser. Ansonsten ist es still. Der Rasen ist frisch gemäht worden. Bänke warten auf Badegäste. An der Teichmauer warnen Schilder vor dem Betreten eben jener Mauer. Man soll nur über die Einstiegsleitern an den Längsseiten ins Wasser steigen. Dort ist das Baden nur für Schwimmer geeignet, das Wasser ist bis zu 8 Meter tief. An einer der Treppen hängt ein Thermometer. Es zeigt verlockende 22 Grad Wassertemperatur an.