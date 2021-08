Die Ausleihe funktioniert mit einem Selbstbedienungsterminal. Auch Annika und Julia werden die Bibliothek heute mit neuen Nutzerausweisen verlassen. Über die sogenannte Onleihe können sie auch digitale Buchkopien für ihre E-Book-Reader ausleihen und müssen so nicht immer den Weg von Chemnitz nach Freiberg auf sich nehmen.

Ein Manko sticht mir schon bald ins Auge: Es scheint nicht genug Sitzgelegenheiten zu geben, um in Ruhe in die Bücher reinzulesen. Julia entdecke ich lesend vor einem Regal auf dem Boden sitzend. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber das ein oder andere Sitzkissen würde es noch gemütlicher machen.

Wir lassen die Mädchen für einen Moment allein und lassen uns von Leiterin Grießbach auch den Rest der Bibliothek zeigen. Zwei Etagen bieten Bücher, Zeitschriften, DVDs, Hörbücher, Musik und Gesellschaftsspiele. Mein Leseherz schlägt höher, als ich an all den gut sortierten Regalen vorbeilaufe. Die historischen Balken geben den Räumen in Verbindung mit sehr modernen Sitzmöbeln einen ganz besonderen Reiz. Für registrierter Nutzerinnen und Nutzer gibt es im ganzen Haus kostenloses Wlan. "Unsere Arbeitstische werden auch sehr gut genutzt", sagt Grießbach.