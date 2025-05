Die Ursache für den flächendeckenden Stromausfall am Donnerstagabend in Freiberg steht fest. Wie die Stadtwerke am Freitag auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilten, hat es in einem Mittelspannungskabel im Bereich des Berufsschulzentrums "Julius Weisbach" einen Kurzschluss gegeben. Was diesen Kurzschluss ausgelöst hat, können die Stadtwerke Freiberg noch nicht sagen.

Bildrechte: Erik Frank Hoffmann/SPM Gruppe