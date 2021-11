Nach dem Verbot durch die sächsische Landesregierung sind mittlerweile viele Weihnachtsmärkte wieder abgebaut worden. In Freiberg präsentiert sich der dortige Christmarkt in Warteposition, die Buden sind geschlossen, aber noch da. Für die Händler, deren Ware in dieser Warteschleife verderben würde, hat der Freiberger Oberbürgermeister Sven Krüger nach einer Lösung gesucht. "Ich persönlich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, wenn wir diese Ware wegwerfen müssten. Deswegen war von Anfang an klar, dass wir eine Möglichkeit schaffen müssen, um diese hervorragenden Backwaren und Erzeugnisse in irgendeiner Form weiterverkauft werden können."