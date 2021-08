Im Landkreis Mittelsachsen breitet sich der Waschbär immer weiter aus. Wie das zuständige Landratsamt mitteilte hat, wurden im vergangenen Jahr mehr als 2.200 Tiere erlegt. Vor zehn Jahren habe es demnach mit weniger als 200 nur ein Zehntel solcher Abschüsse gewesen. Gleichzeitig appelliert die Behörde an alle Hausbesitzer, ihre Küchenabfälle nicht auf den Kompost zu werfen. Ebenso sollten Katzenklappen nachts fest verschlossen werden. Auch Klettermöglichkeiten an Gebäuden sollten vermieden werden.

Mario Helbig, Leiter des Referats Forst, Jagd und Landwirtschaft im Landratsamt Mittelsachsen, sagt, dass die Kleinbären gesellig und schlau sind. "Sie fühlen sich in Siedlungsnähe am wohlsten. Dort gibt es die besseren Verstecke und mehr Nahrung." Dabei sei es schwierig, die Ausbreitung der Waschbären einzudämmen. Erlaubt sei das Aufstellen von so genannten Lebendfallen durch Privatpersonen. "Allerdings sollte vorab Kontakt zum zuständigen Jäger aufgenommen werden. Dieser hat die nötige Sachkunde, um letztlich die gefangenen Tiere zu erlegen", so Helbig weiter. So könne außerdem verhindert werden, dass der Waschbär stundenlang in der Falle hockt. "Das ist zum einen eine Quälerei für das Tier, zum anderen kann es die Zeit nutzen, um sich zu befreien."