Der Feuerwerkshersteller Weco will offenbar seinen Standort in Freiberg zum Ende des Jahres schließen. Die Mitarbeitenden sind am Dienstag über entsprechende Unternehmenspläne informiert worden. Rund 100 Beschäftigte bangen nun um ihre Arbeitsplätze.

"Die Belegschaft war in einem gewissen Schockzustand", sagt Klaus Wirth von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, auf Anfrage von MDR SACHSEN. "Natürlich kamen viele Fragen von der Belegschaft, die einfach von Seiten des Arbeitgebers nicht beantwortet werden konnten: Gibt es andere Möglichkeiten? Und was kann man tun, den Standort zu retten?" Der Standort in Freiberg habe eine lange Tradition und es müsse alles zu seiner Rettung versucht werden, so Wirth. Dazu sei sowohl die Kommunal- als auch die Landespolitik gefragt.

95 Prozent des Jahresumsatzes weggebrochen

Eine definitive Schließung zum 31. Dezember wollte Andreas Kritzler, Stellvertretender Pressesprecher von Weco, auf Anfrage von MDR SACHSEN nicht bestätigen. Es gebe aber dahingehende Überlegungen. Im Moment seien noch sehr viele interne Abstimmungen im Gange und sehr viele rechtliche Belange zu beachten.

Die Gründe für eine mögliche Schließung liegen laut Unternehmenssprecher in der Corona-Pandemie. "Das komplette Silvestergeschäft, das 95 Prozent unseres Jahresumsatzes ausmacht, ist ausgefallen", so Kritzler. Bereits seit Januar befinden sich die Mitarbeiter des Unternehmens in Kurzarbeit.