Am Neujahrstag ist in Freiberg eine Seniorin bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Das Feuer sei aus noch ungeklärter Ursache am Sonnabendnachmittag ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Demnach hatten Zeugen Rauch entdeckt, der aus einem Wohnungsfenster in der dritten Etage quoll und die Rettungskräfte alarmiert. Sie fanden die 83 Jahre alte leblose Bewohnerin der Wohnung.

Die Feuerwehr fand die leblose Seniorin in der Wohnung. Bildrechte: MDR/Erik Frank Hoffmann