Die Debatte wurde durch die Intitiative der Stadt Leipzig ausgelöst. Ab 2024 soll in den vier städtischen Museen der Messestadt der Eintritt für Dauerausstellungen kostenfrei sein. Der Leipziger Stadtrat muss dem noch zustimmen. Dieser Vorstoß hat die Frage aufgeworfen, ob ähnliche Konzepte auch an anderen Häusern in Sachsen möglich sind. Aus Sicht Wolframs greift die Idee zu kurz. Viele Museen böten bereits kostenfreien Zugang für Kinder und Jugendliche an, zudem Ermäßigungen für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen oder Studierende.