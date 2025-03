Die Initiative "Kältebus" ist am Freitagabend mit dem Chemnitzer Friedenspreis 2025 ausgezeichnet worden. Das teilte die Stadt mit. Er wird vom Bürgerverein "Für Chemnitz" und der Migrationsbeauftragten der Stadt verliehen. Geehrt werden Personen, Projekte oder Initiativen, die sich für Toleranz, Gleichberechtigung, Demokratie und Frieden einsetzen. Der Preis ist mit 500 Euro dotiert. Außerdem gibt es die Friedenspreis-Skulptur des Bildhauers Erik Neukirchner.

Das Team des Kältebusses fährt mehrfach wöchentlich durch die Stadt, verteilt Schlafsäcke, Kleidung, Hygieneartikel und Essen an Obdachlose. Die Ehrenamtlichen wollen künftig nicht nur im Winter den Bedürftigen helfen, sondern ihre Einsätze das ganze Jahr über fahren.

Weitere Preise gingen an den Verein Mittel-Punkt, der Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt und an die Initiative "Omas und Opas gegen Rechts". Der zweite und dritte Preis sind mit 300 bzw. 200 Euro dotiert.