Das sächsische Manchester wurde nach dem Luftangriff 1945 vom britischen "Bombercommand" als "tote Stadt" bezeichnet. Die Erinnerung an diesen Tag hat die Überlebenden tief geprägt. Beim Friedenstag kommen sie zum Wort. Die Europäische Kulturhauptstadt 2025 hat ihr Programm zum Gedenktag sehr breit aufgestellt. Wie die Stadt mitteilte, laden Gedenkveranstaltungen, Lesungen, Ausstellungen und Friedensgebete auch dazu ein, die Bedeutung von Frieden in der heutigen Zeit zu begreifen.

"Ich habe einfach immer nur Angst gehabt", erinnert sich Eva Otto. Erst im Laufe der Jahre habe sie begriffen, was der Krieg bedeutete. Als Zehnjährige hat die Rentnerin den Bombenangriff erlebt. Zum Friedenstag ist sie nun aus Schleswig-Holstein in ihre Geburtsstadt gereist und berichtete am Dienstag gemeinsam mit anderen Zeitzeugen in einer Chemnitzer Schule über ihre Erlebnisse.