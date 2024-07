An der Adresse Am Schützenplatz stehen 1.247 Garagen. Damit ist dieser Garagenhof der größte seiner Art in der künftigen Kulturhauptstadt Chemnitz. Gegründet wurde der Hof im Jahr 1960 von Heinz Foraschik, der in unmittelbarer Nachbarschaft einen Friseursalon betrieb. Für die Studierenden Tom Bauer und Katja Semmler ist das keineswegs unnützes Wissen. Im Gegenteil.