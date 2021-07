Neue Farbe, neue Lampen, weniger Hindernisse und mehr Komfort: All das ist für den Chemnitzer Hauptbahnhof vorgesehen, auch für das Empfangsgebäude im Stil des Historismus aus dem Jahre 1872.

Neue Farbe, neue Lampen, weniger Hindernisse und mehr Komfort: All das ist für den Chemnitzer Hauptbahnhof vorgesehen, auch für das Empfangsgebäude im Stil des Historismus aus dem Jahre 1872. Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi

Der Hauptbahnhof Chemnitz soll für rund 400.000 Euro modernisiert werden. Die Arbeiten sind Teil der bundesweiten Offensive "Attraktive Bahnhöfe". Für 111 Bahnhöfe in ganz Deutschland stellt der Bund bis zum Jahr 2026 insgesamt 330 Millionen Euro zur Verfügung. In Chemnitz soll vor allem die Barrierefreiheit des Bahnhofes erhöht werden. Bei der Modernisierung wird aber auch die Beleuchtung auf LED umgestellt, hieß es. Die Eingangshalle und die Lichthalle sollen neue Farbe bekommen, Treppen werden erneuert und mit neuen Geländern ausgestattet. Auch die Gepäckschießfächer werden um- und das Blindenleitsystem ausgebaut.

Bei der Aufenthaltsqualität gibt es noch Luft nach oben, findet auch Friedemann Keßler, der bei der Deutschen Bahn für den Vertrieb in Personenbahnhöfen zuständig ist: "Wichtig ist, dass wir sukzessive an einem abgerundeten Gesamtbild arbeiten. Da sind wir mit diesem Konjunkturprogramm schon Mal einen bedeutenden Schritt weitergekommen."

Der Chemnitzer SPD-Bundestagsabgeordnete Detlef Müller hat sich dafür eingesetzt, dass der Bahnhof möglichst viel von diesem Konjunkturprogramm profitieren kann. In den letzten zwei Jahren habe der Bund mehr als eine halbe Million Euro investiert, sagt Müller. In den nächsten Jahren gehe es darum, den Bahnhof weiter aufzuwerten - in Hinblick auf das Kulturhauptstadtjahr 2025.