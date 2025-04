In Chemnitz ist am Montagnachmittag ein marodes Wohnhaus teilweise eingestürzt. Die Trümmer sind auch auf das Nachbargrundstück gefallen. Wie die Polizei in Chemnitz MDR SACHSEN sagte, wurde niemand verletzt. Die 69 Jahre alte Bewohnerin des Hauses im Stadtteil Schönau war demnach zum Zeitpunkt des Einsturzes nicht anwesend. Sie sei mit ihrem Hund unterwegs gewesen. Feuerwehr, Polizei und das Technische Hilfswerk waren im Einsatz.