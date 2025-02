Die Chemnitzer Polizei ermittelt im Fall eines möglichen Angriffs auf eine junge Frau. Die 21-Jährige war in einer Disko, die sie am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr verließ. Später kam sie leicht verletzt an einem bislang nicht näher bestimmbaren Ort im Chemnitzer Stadtgebiet wieder zu sich. Nach Polizeiangaben kann sie sich weder an den Ort erinnern, noch wie sie dahin gekommen ist.