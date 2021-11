Nicht nur die Corona-Lage ist "dynamisch", auch in der Wirtschaft gibt es in vielen Bereichen Engpässe. Auch die "Männelmacher" im Erzgebirge können zur Zeit nicht alle Wünsche der Händler bedienen, sagt Frederic Günther, der Geschäftsführer des Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller. "Das ging bereits Anfang des Jahres los. Sämtliche Messen waren weggebrochen, auf denen man normalerweise plant, was die Händler in der Saison benötigen."