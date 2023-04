Monika Zeuner: Es gab auch früher hier in Chemnitz eine Bahnhofsmission. Doch die wurde dann 1956 geschlossen. Erst nach der Wende haben wir am 23. April 1993 wieder eine Station hier in Chemnitz eröffnet. In diesen 30 Jahren haben wir 420.000 Gästen helfen können und hatten über 100.000 Kontakte am Bahnsteig. Das kann sich schon sehen lassen und das feiern wir.