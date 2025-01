Die Polizei hat einen zwölf Jahre alten Jungen von den Bahngleisen in Oberlichtenau geholt. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Chemnitz war am Donnerstagnachmittag am Haltepunkt unterwegs und habe das Kind "aufgefordert, den lebensgefährlichen Bereich unverzüglich zu verlassen", teilte die Bundespolizei mit. Der 12-jährige deutsche Junge sei der Aufforderung sofort nachgekommen.