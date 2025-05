Sie habe gemerkt, dass sie ein Freigeist sei und sich damit im Unternehmertum besser ausleben könne. Martina Flade war zunächst drei Jahren als Staatsanwältin in Bayern tätig und wurde 2021 mit 29 Jahren Richterin. Ursprünglich stammt sie aus Chomutov in Tschechien, bevor sie mit 14 Jahren nach Deutschland in die Nähe von Chemnitz kam.

Kritik hat bei Entscheidung keine Rolle gespielt

Ob ihre Entscheidung mit Kritik aus Justizkreisen an ihren Social-Media-Aktivitäten zusammenhängt, verneint sie: "Es war nie der Grund, dass ich zu viel Kritik bekommen hätte, denn ich bin auch oft unterstützt worden seitens der Justiz bei dem, was ich getan habe. Es ist aber schon ein Fakt, dass ich als Unternehmerin selbst bestimmen kann, wie ich nach außen auftrete."

Als Rechtsanwältin würden an sie diesbezüglich weniger Anforderungen gestellt als zuvor als Richterin, erklärt Flade, die 2022 mit Instagram begonnen hat. Die Kritik drehte sich vor allem um die Frage, ob die Präsenz auf Social Media mit dem richterlichen Mäßigungsgebot - also der Neutralitätspflicht für Richter - vereinbar sei.

Weiterer Ausbau der Social-Media-Präsenz

Ihre öffentliche Präsenz kann sie nun problemlos weiter ausbauen und will das auch tun. Neben Instagram und TikTok ist sie unter anderem als Podcasterin mit einem sogenannten True-Crime-Podcast unterwegs, in dem sie sich mit wahren Kriminalfällen auseinandersetzt. Als eine Art Vertriebskanal für ihre im April gegründete Anwaltskanzlei, in der sie sich neben Strafrecht auch auf Medien- und Presserecht spezialisiert hat, möchte sie Social-Media allerdings nicht sehen.

Freude an der Kreativität steht im Vordergrund

"Natürlich bekomme ich damit auch Anfragen für meine Kanzlei, aber im Vordergrund steht vor allem ein Punkt: Mir macht es wahnsinnig Spaß, kreativ tätig zu werden und mich mit den fast 100.000 Menschen auf meinen verschiedenen Kanälen auszutauschen." Von daher habe sich nicht so viel geändert. Als erste weibliche Richterin auf Instagram sei es ein Hobby gewesen, über ihren Beruf aufzuklären sowie juristisches Wissen zu vermitteln "und jetzt ist es ein ganz großes Hobby", deutet Flade an, dass sie in Zukunft noch mehr Zeit dafür aufwenden will.

Mit der digitalen Kanzlei von überall aus arbeiten

Digital will sie auch ihr neues Berufsleben gestalten. "Mein Kanzleistandort ist ganz klar in Chemnitz und ich vertrete auch bundesweit, aber die Digitalität ist mir einfach sehr wichtig." Es gehe darum, remote tätig sein zu können, wenn sie mit ihrem Mann und ihrem Kind auf Reisen sei. "Wir sind Weltenbummler. Daher möchte ich die Freiheit haben, von überall auf der Welt aus zu arbeiten." Einer ihrer Lieblingsplätze, den sie und ihre Familie öfter besuchten, sei Südafrika.

Südafrika als Sehnsuchtsort

"Es verbindet sehr viel von unseren westlichen Infrastrukturen mit einer Ursprünglichkeit, die mich sehr heimisch fühlen lässt. Für mich ist es ein wunderschöner Ort." Sie sei bereits hochschwanger dort gewesen, als sie ihren Mann geheiratet habe. Und auch Anfang des Jahres habe sie drei Monate in Südafrika verbracht. "Es zieht mich immer wieder dorthin."

Keine Angst vor Herausforderungen