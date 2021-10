Eine Wanderausstellung mit dem Titel "Offener Prozess" ist bereits seit 29. September in der Neuen Sächsischen Galerie in Chemnitz zu sehen. Vom 2. Oktober bis zum 12. Dezember wird die Ausstellung im Berliner im Maxim Gorki Theater gezeigt. In beiden Städten gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Am 4. November jährt sich der Tag, an dem sich die NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in einem Wohnmobil in Eisenach in die Luft sprengten, zum zehnten Mal. Im Anschluss daran wurde die Mordserie des NSU bekannt. Beate Zschäpe, die Komplizin der Terroristen, wurde 2018 wegen Mordes, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und schwerer Brandstiftung zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie verbüßt ihre Strafe in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz. Die Rechtsterroristen hatten zwischen 2000 und 2007 acht türkischstämmige und einen griechischstämmigen Kleinunternehmer sowie eine deutsche Polizistin ermordet.