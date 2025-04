Nach dem europaweiten Polizeieinsatz gegen Kinderpornografie Ende März hat das sächsische Landeskriminalamt am Donnerstag Bilanz gezogen. Demnach seien in Sachsen die Wohnungen von insgesamt 76 Tatverdächtigen im Alter von 15 bis 70 Jahren durchsucht worden - die meisten davon in Chemnitz, gefolgt von Dresden und Leipzig. Auch in Görlitz und Zwickau wurden Razzien durchgeführt.