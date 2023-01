Bei Ermittlungen wegen Kinderpornografie hat die Polizei Wohnungen von sieben Männern und Frauen in den Landkreisen Mittelsachsen und Erzgebirge durchsucht. Dabei seien am Donnerstag mehrere Computer, Tablets, Handys und Speichermedien sichergestellt worden, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mit. Durchsuchungen gab es laut Polizei in Flöha, Mittweida, Lunzenau, Zwönitz, Aue-Bad Schlema und Stollberg.