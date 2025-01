Die Stadt Chemnitz will bis 2028 sieben Kindertagesstätten schließen. Das hat der Stadtrat am Mittwoch beschlossen. Außerdem werden den Angaben zufolge 253 Betreuungsplätze in den noch vorhandenen Kitas abgebaut.



Die Maßnahmen begründet die Stadt mit einem anhaltenden Geburtenrückgang. In den kommenden beiden Jahren bleiben in Chemnitz rund 1.000 Kitaplätze unbelegt.