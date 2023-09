Vor acht Jahren hat sich Höfer als Tagesmutter selbstständig gemacht. Zuvor war sie Diätassistentin in einem Krankenhaus. Wie die Chemnitzer "Freie Presse" berichtet, will die 33-Jährige ab Januar ein Betreuungsangebot mit Übernachtungsmöglichkeiten für Kinder anbieten. Laut Höfer wäre es das erste derartige Angebot in ganz Sachsen. Für berufstätige Eltern sei die Betreuung der Kinder oftmals ein echtes Problem: "Einige haben die Möglichkeit, Verwandte oder Großeltern dafür heranzuziehen. Es gibt aber auch viele, die das nicht können und dadurch auch gar nicht in ihren Job im Krankehaus oder in der Pflege zurück können." Und so kam Tagesmutter Tina auf die Idee, einen Übernachtungskindergarten zu gründen. Das bedeutet auch, dass sie dann ältere Kinder aufnehmen kann. Bisher betreut sie Kinder bis drei Jahre, im Übernachtungskindergarten dann Kinder bis zehn Jahre.