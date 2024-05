Nach dem Fußballspiel zwischen Dynamo Dresden und dem FC Erzgebirge Aue im Sachsenpokal ist ein Kleinbus mit Aue-Fans von Maskierten angegriffen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich in Bobritzsch-Hilbersdorf plötzlich ein Kleinwagen quer vor den Bus gestellt und die Straße versperrt. Vier Maskierte seien daraufhin ausgestiegen und hätten den Bus an mehreren Stellen beschädigt. Einer der Täter soll versucht haben, die Tür des Kleinbusses zu öffnen.