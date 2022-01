Die Polizei hat im Landkreis Mittelsachsen in einer Lieferung Rohrzucker mehr als 700 Kilogramm Kokain gefunden. Wie das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) mitteilte, handelt es sich um den bislang größten Fund in Sachsen. Mitarbeiter eines Lebensmittelbetriebes hätten in einer Großlieferung Rohrzucker merkwürdige Pakete gefunden und die Polizei verständigt. Die Ermittler hätten daraufhin 600 Kokain-Pakete sichergestellt.